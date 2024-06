Résultat des européennes à Sainte-Cécile-les-Vignes : l'élection 2024 en direct

11:45 - Sainte-Cécile-les-Vignes : européennes et dynamiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sainte-Cécile-les-Vignes mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,36%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (76,85%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 043 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,01%) et le nombre de résidences HLM (3,56% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Cécile-les-Vignes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,02% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.