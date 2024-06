Résultat des européennes à Cajarc : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Cajarc, qui va raffler le vote Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? La réserve de voix s'avère importante à Cajarc. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Cajarc, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,33% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 10,93% à Cajarc, contre 25,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Cajarc ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera déterminant au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. À Cajarc, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,04% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 15,9% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 15,9% contre 27,46% pour Emmanuel Macron et 27,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 65,82% contre 34,18% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,17%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 31,82% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 17,04%, Jordan Bardella avait été battu aux élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 25,37% des électeurs.

11:45 - Le poids démographique et économique de Cajarc aux européennes Dans les rues de Cajarc, les élections sont en cours. Avec une population de 1 119 habitants répartis dans 976 logements, ce bourg présente une densité de 45 habitants par km². L'existence de 136 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (50,72 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,51% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 21,21% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 520,35 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Ainsi, Cajarc incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Cajarc ? Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Cajarc, 59,27% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 570 inscrits sur les listes électorales à Cajarc, 40,87% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 45,68% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Cajarc Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Cajarc ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 38,72% au premier tour. Au second tour, 39,73% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,75% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 19,05% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.