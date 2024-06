En direct

19:21 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Calenzana pour ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Calenzana. On trouvait un ticket Régionaliste en pôle position au premier tour, avec 53,48% des voix. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite à Calenzana ? À Calenzana, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,95% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,12% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Calenzana plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans L'élection suprême avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle écrasait le match avec 31,12% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 16% et 15,51% des voix. Au deuxième tour du scrutin, c'est également elle qui gagnait avec 64,92%, devant Emmanuel Macron à 35,08%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 20,3% des votes sur place, contre 53,48% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,81%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Calenzana en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Calenzana, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, récoltant 33,95% des suffrages face à Yannick Jadot à 25,55% et Nathalie Loiseau à 12,94%. Ce qui correspond à 202 votes dans la cité.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Calenzana : ce qu'il faut retenir Comment la population de Calenzana peut-elle impacter les résultats des européennes ? Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,87% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (53,11%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 682 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,23% et d'une population étrangère de 10,36% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 36,52%, comme à Calenzana, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - À Calenzana, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Calenzana, 29,54% des électeurs avaient participé. Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Durant les européennes 2019, sur les 613 inscrits sur les listes électorales à Calenzana, 37,61% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 30,9% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Calenzana : l'abstention en question À Calenzana, le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 38,15% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 41,57% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,12% au premier tour et seulement 53,86% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Calenzana ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à inciter les citoyens de Calenzana (20214) à ne pas rester chez eux.