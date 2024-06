Résultat des européennes à Camarès : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Camarès ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des législatives à Camarès, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,19% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,66% à Camarès, contre 22,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Camarès lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. A noter : Camarès compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,01% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,31% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Camarès penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,31% contre 27,08% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 40% contre 60%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,36% au premier tour, contre 32,26% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de voix, avec 55,79% sur l'unique circonscription couvrant Camarès.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? La liste de Bardella n'était que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première place avec 22,76%, contre 21,01% pour le RN.

11:45 - Camarès : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Camarès, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 819 logements pour 1 025 habitants, la densité de la commune est de 23 hab par km². Ses 120 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 280 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (54,09 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 30,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 35,36% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2050,81 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Camarès, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Camarès ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 048 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes de 2019, 39,26% des personnes habilitées à voter à Camarès avaient déserté les urnes. L'abstention était de 46,57% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Camarès pour les européennes À Camarès, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,4% au premier tour et seulement 42,09% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 17,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,73% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.