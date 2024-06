Résultat des européennes à Camblanes-et-Meynac : l'élection 2024 en direct

11:45 - Camblanes-et-Meynac et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Quelle influence la population de Camblanes-et-Meynac exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,34% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (88,36%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 312 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,87%) et le nombre de résidences HLM (6,49% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,4%), témoigne d'une population instruite à Camblanes-et-Meynac, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.