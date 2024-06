En direct

19:35 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Cambrin ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 24,12% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,52% à Cambrin, contre 10,86% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Cambrin : 10,86% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,14% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,11% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Qui vont adopter les supporters de la droite à Cambrin ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections au niveau local. Les instituts de sondage prédisent une liste Bardella à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait le porter à 49% à Cambrin, soit 10 points de plus également que ses 39,37% dans la ville. Mais Cambrin n'est pas la France et on remarque que le RN n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les habitants de Cambrin penchaient pour Le Pen il y a deux ans Le verdict du scrutin le plus récent est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Cambrin. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 44,52% au 1er tour et surtout 60,56% au second (Cambrin n'ayant qu'une circonscription). Il a même réalisé un résultat plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente, puisqu'elle avait engrangé 41,67% au premier tour et 56,96% au deuxième dans la cité.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Cambrin Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? 39,37% des votes s'étaient portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Yannick Jadot à 12,22% et Nathalie Loiseau à 10,86%. Le mouvement nationaliste avait réuni ainsi 174 habitants de Cambrin passés par les urnes.

11:45 - Élections européennes à Cambrin : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Cambrin, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Dans le bourg, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,77% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 473 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,11%) et le nombre de résidences HLM (15,57% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Cambrin mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,92% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Cambrin L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 44,68% des électeurs de Cambrin (Pas-de-Calais) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 49,6% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Cambrin pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Cambrin ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 85,3% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 82,73% au premier tour, ce qui représentait 709 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,68% au premier tour et seulement 51,27% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Cambrin ?