Résultat des européennes à Cuinchy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:26 - À Cuinchy, quels pourraient être les reports du score Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Cuinchy, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,4% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait atteint 9,7% à Cuinchy, contre 10,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Sur qui vont converger les supporters de droite à Cuinchy ? Enseignement clé pour ce dimanche : Cuinchy compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 41,94% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 40,59% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Cuinchy ? Le résultat de l'élection la plus récente peut sembler un élément instructif au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Cuinchy. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 36,64% au premier round avant un formidable 54,94% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,59% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,06%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 60,24%, devant Emmanuel Macron à 39,76%.

12:45 - À Cuinchy, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Cuinchy, avec 41,94%, soit 281 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 10,75% et Raphaël Glucksmann à 9,7%.

11:45 - Les enjeux locaux de Cuinchy : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Cuinchy exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,08%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,85%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 664 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,0%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,84%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cuinchy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,63% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Cuinchy : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des scrutins européens précédents ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 43,39% au sein de Cuinchy (Pas-de-Calais), à comparer avec un taux d'abstention de 53,3% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - La participation aux européennes à Cuinchy À Cuinchy, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera sans aucun doute l'ampleur de la participation. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,07% dans la ville. Le taux d'abstention était de 21,94% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,74% au premier tour et seulement 51,48% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Cuinchy ? La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages serait par exemple en mesure de ramener les citoyens de Cuinchy (62149) dans les isoloirs.