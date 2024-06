En direct

19:25 - À Camopi, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? L'autre interrogation de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. La Nupes était absente aux dernières législatives à Camopi. C'est un candidat Divers droite qui y prenait la première place au premier tour, avec 65,99% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Camopi ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur localement pour ces élections 2024. À Camopi, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,89% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 14,94% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Camopi penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Avec 14,94%, c'est un score trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à Camopi au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 40,25% et 36,93% des bulletins exprimés. Le deuxième round de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 65,53% contre 34,47% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Camopi, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Divers droite s'imposer avec 65,99%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 2,62%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Camopi en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Camopi, à 28,89%, soit 65 voix. L'extrême droite doublait Jean-Christophe Lagarde à 10,67% et François-Xavier Bellamy à 9,33%.

11:45 - Camopi : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Camopi peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 71% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 34,81%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (0,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 351 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (16,03%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Camopi mettent en avant une diversité de qualifications, avec 85,57% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Camopi : la mobilisation des citoyens aux européennes La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. En 2019, pendant les élections européennes, 22,54% des personnes habilitées à participer à une élection à Camopi s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 30,7% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Camopi Ce dimanche, lors des européennes à Camopi, qu'en sera-t-il de la participation ? Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 38,67% au niveau de la ville. La participation était de 22,29% au premier tour, ce qui représentait 241 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.