Résultat des européennes à Campagne-lès-Wardrecques : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Les 10,8% de la gauche unie convoités Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 10,8% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,68% à Campagne-lès-Wardrecques, contre 19,89% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Campagne-lès-Wardrecques ? Le score obtenu par le RN sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections 2024. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Campagne-lès-Wardrecques. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Campagne-lès-Wardrecques penchaient pour Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Campagne-lès-Wardrecques. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 25,96% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Divers gauche sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,63% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,63%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 55,38%, devant Emmanuel Macron à 44,62%.

12:45 - À Campagne-lès-Wardrecques, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Campagne-lès-Wardrecques, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 34,81% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,89% et Yannick Jadot à 10,3%. Ce qui correspond à 196 électeurs dans la ville.

11:45 - Campagne-lès-Wardrecques : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Campagne-lès-Wardrecques, les élections sont en cours. Avec ses 1 294 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 78 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 415 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (93,19 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 31,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 48,19% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 691,17 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Campagne-lès-Wardrecques manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Campagne-lès-Wardrecques Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 321 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 42,51% au sein de Campagne-lès-Wardrecques. L'abstention était de 49,8% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Campagne-lès-Wardrecques : quel sera le taux de participation ? L'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Campagne-lès-Wardrecques. L'inflation serait par exemple susceptible de faire augmenter la participation à Campagne-lès-Wardrecques. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,29% des votants de la commune. Le taux de participation était de 85,18% au deuxième tour, soit 885 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,38% au premier tour. Au deuxième tour, 55,86% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Campagne-lès-Wardrecques cette année ?