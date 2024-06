En direct

19:09 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Une autre incertitude de ces européennes est celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,02% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,37% à Arques, contre 16,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 16,25% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,85% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 20,52% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Arques avant les européennes Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très analysé. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Arques. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à 46% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Arques ? L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Arques. Elle glanait 38,92% au premier round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,85% et 16,16% des voix. Au 2e tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 57,9% contre 42,1%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 25,83% des votes sur place, contre 26,33% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,17%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Arques Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? 36,44% des votes étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 16,25% et Yannick Jadot à 9,27%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi 1206 habitants d'Arques passés par les isoloirs.

11:45 - Analyse socio-économique d'Arques : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Arques mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 17,55% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 43,15% de population active et une densité de population de 443 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 909 € par an peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (17,86%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (10,25%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Arques mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,37% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Arques ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 49,9%. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, sur les 3 557 inscrits sur les listes électorales à Arques, 50,49% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 57,74% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Arques À Arques, le niveau de participation constituera incontestablement l'un des facteurs clés de ces européennes 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 097 personnes en âge de voter dans la ville, 72,99% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,1% au second tour, c'est-à-dire 5 265 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,19% au premier tour et seulement 44,73% au deuxième tour. Les jeunes montrent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?