Résultat des européennes à Camphin-en-Pévèle : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Camphin-en-Pévèle, un lien étroit

Dans la commune de Camphin-en-Pévèle, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,16%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (78,07%) met en exergue l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,87%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 8,27% à Camphin-en-Pévèle, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.