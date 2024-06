Résultat des européennes à Campsas : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les votants de Campsas plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Campsas à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 34,48% au 1er round. Au second tour de l'élection, c'est également elle qui passait devant à Campsas avec 54,51%, devant Emmanuel Macron à 45,49%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 27,22% des votes sur place, contre 29,22% pour le binôme Parti radical de gauche. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 58,62%, contre 41,38% pour le binôme LREM.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Campsas Regarder en arrière semble toujours une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Campsas, à 29,82%, soit 147 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 16,63% et Yannick Jadot à 15,42%.

11:45 - Campsas : élections européennes et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Campsas, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 446 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 737 foyers fiscaux. Dans le village, 38 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,17 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 19,79% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 59,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 740,64 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Campsas, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Elections européennes passées à Campsas : le niveau d'abstention L'observation des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 54,74% des personnes en âge de participer à une élection à Campsas s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 49,17% lors des élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Campsas, 55,72% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Campsas À Campsas, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,85% au premier tour. Au second tour, 49,58% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Campsas ? Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 064 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,59% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 81,39% au premier tour, c'est-à-dire 866 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.