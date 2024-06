Résultat des européennes à Montbartier : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat à Montbartier pour le Rassemblement national ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très analysé. À Montbartier, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,17% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,73% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour ce dimanche Revenir sur le test démocratique le plus récent fait figure d'évidence au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Montbartier. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 32,42% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 58,52% au 2e, lui assurant la meilleure place à l'échelon communal sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,73% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,18% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,81%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,68%, devant Emmanuel Macron à 42,32%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Regarder en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes à l'époque. Le mouvement enregistrait 36,17% des votes, soit 174 voix, face à Nathalie Loiseau à 17,05% et Yannick Jadot à 12,89%.

11:45 - Élections européennes à Montbartier : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Montbartier comme dans toute la France. Dotée de 707 logements pour 1 643 habitants, la densité de la commune est de 83 habitants par km². Avec 92 entreprises, Montbartier est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 38 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,43 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 24,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1477,92 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Montbartier, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Européennes à Montbartier : état des lieuxde la participation Au fil des dernières années, les 1 662 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 513 personnes en âge de voter à Montbartier, 55,94% étaient allées voter. La participation était de 50,61% il y a dix ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Montbartier, 64,76% des électeurs avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Montbartier L'un des facteurs principaux des élections européennes sera sans nul doute le taux d'abstention à Montbartier. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,82% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,89% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017. L'inflation qui alourdit les finances des ménages serait de nature à modifier les décisions que prendront les habitants de Montbartier.