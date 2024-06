Résultat des européennes à Candé : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Candé aux élections européennes

À Candé, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. Avec une densité de population de 584 habitants par km² et 41,6% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 12,31% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 911 euros/an peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,02%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (12,83%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Candé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,43% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.