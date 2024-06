Résultat des européennes à Canet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:25 - Les votes de la coalition de gauche très suivis La gauche unie aux législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 19,55% des suffrages dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7,68% à Canet, contre 14,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Qui vont retenir les supporters de la droite à Canet ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. On note que Canet compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,32% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Canet ? Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un enseignement clé au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient offert un beau score pour le RN à Canet. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 34,50% au premier round et surtout 60,89% au deuxième. Le RN avait laissé derrière les impétrants estampillés Nupes (19,55%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (17,81%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 39,11% au second sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,82% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,44%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 64,66%, devant Emmanuel Macron à 35,34%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Canet Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Canet, à 39,32%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 14,75% et Yannick Jadot à 8,29%.

11:45 - Canet : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Canet déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 44,76% de population active et une densité de population de 121 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 15,58% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (25,98%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 651 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,52%) et le nombre de résidences HLM (1,27% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Canet mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,57% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Canet, quelle participation aux précédentes européennes ? L'observation des élections précédentes permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 58,95% des inscrits sur les listes électorales de Canet, contre une participation de 46,13% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Participation à Canet : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues de ces européennes sera incontestablement la participation à Canet. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français cumulée avec les craintes engendrées par le conflit armé entre entre la Palestine et Israël, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Canet . En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 252 personnes en âge de voter au sein de la localité, 16,85% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,53% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.