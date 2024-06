En direct

19:26 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,73% des suffrages dans la commune. Une percée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,42% à Canisy, contre 25,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Canisy : les 25,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Canisy à l'issue des européennes ? Au niveau local, le résultat du RN à ces européennes sera très analysé. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Canisy. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi l'amener à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Canisy ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Canisy lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,22%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,75%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 35,87% contre 64,13%. Le RN n'a pas plus convaincu à Canisy un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,85% au premier tour, contre 39,77% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Canisy, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au moment du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Canisy Se retourner sur le dernier test peut encore sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Canisy lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 25,56%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,95% des suffrages.

11:45 - Canisy : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact auront les électeurs de Canisy sur les résultats des européennes ? Avec 44,15% de population active et une densité de population de 284 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 7,91% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 719 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,58%) et le nombre de résidences HLM (6,26% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Canisy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,1% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Canisy : les tendances Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 41,92% des personnes aptes à voter à Canisy avaient boudé les urnes, contre une abstention de 52,47% lors des européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Canisy, 63,94% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes commencent à Canisy : la participation en question À Canisy, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. La situation géopolitique actuelle est de nature à ramener les électeurs de Canisy dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,55% dans la commune. La participation était de 80,31% au second tour, ce qui représentait 1 077 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,62% au premier tour et seulement 48,44% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Canisy ?