En direct

19:10 - À Capbreton, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Capbreton, le binôme Nupes avait en effet glané 29,42% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 9,1% à Capbreton, contre 28,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 28,03% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 30,72% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 37,67% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Capbreton ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes sera très commenté. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Capbreton semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Capbreton plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 30,72% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,32% qui avaient fini en tête du premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Capbreton. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 16,12%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,51% contre 65,49%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,5%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 37,67% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Capbreton Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella finissant à la deuxième place à 17,71% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 28,03%.

11:45 - Capbreton aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Capbreton peuvent-ils impacter les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 403 habitants/km² et un taux de chômage de 15,33%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (37,97%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 141 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,10%) et le nombre de résidences HLM (10,29% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 56,48%, comme à Capbreton, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Capbreton ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 9 464 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes 2019, parmi les 4 064 inscrits sur les listes électorales à Capbreton, 54,11% avaient pris part à l'élection. La participation était de 44,48% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes débutent à Capbreton : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Capbreton ? La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Capbreton. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,11% des électeurs de l'agglomération, contre une abstention de 22,57% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,23% au premier tour et seulement 49,13% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Capbreton cette année ?