Résultat des européennes à Capdenac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Capdenac pour ces élections européennes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 9,54% à Capdenac, contre 23,03% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Capdenac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,02% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite à Capdenac ? À Capdenac, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,98% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 15,75% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Capdenac ? Avec 15,75%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Capdenac au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 27,05% et 23,82% des votes. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 57,17% contre 42,83% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des législatives, Capdenac, couverte par une seule circonscription, verra le binôme La République en Marche s'imposer avec 25,79%, alors que le RN sera distancé à 13,39%. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Capdenac, Nathalie Loiseau en première position en 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Avec un résultat de 15,98%, Bardella avait été surpassé au cours des élections du Parlement européen à l'époque par Nathalie Loiseau avec 23,03% des votes exprimés.

11:45 - Démographie et politique à Capdenac, un lien étroit La composition démographique et socio-économique de Capdenac façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,73% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 100 habitants/km² et 41,53% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (27,01%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 531 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,85%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Capdenac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,88% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Capdenac Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Capdenac, 63,85% des habitants n'avaient pas participé. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, sur les 533 inscrits sur les listes électorales à Capdenac, 43,12% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 49,95% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Capdenac : scrutin en cours L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés du scrutin européen à Capdenac. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,14% au premier tour. Au second tour, 53,63% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Capdenac ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 969 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,03% étaient allées voter. Le taux de participation était de 79,15% au premier tour, ce qui représentait 767 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.