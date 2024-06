Résultat des européennes à Capendu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Capendu, qui va raffler les voix de la Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était arrogé 10,71% à Capendu, contre 12,34% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Capendu, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,53% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - À Capendu, un Rassemblement national favori ? Si à l'échelle nationale, les sondages dessinent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 43% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Capendu penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle L'élection suprême avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle rassemblait 34,53% au 1er round. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,67% et 17,07% des voix. Elle elle conservait son avantage au second tour avec 56,93%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 31,59% des suffrages sur place, contre 33,53% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,90%).

12:45 - À Capendu, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Capendu, à 33,21%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 12,34% et Yannick Jadot à 11,07%.

11:45 - Capendu : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Capendu, les élections sont en cours. Dotée de 837 logements pour 1 470 habitants, la densité de la commune est de 99 hab par km². Ses 100 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 420 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,37 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 26,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 53,57% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 306,12 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Capendu manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Capendu : un aperçu détaillé Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 43,77% des votants de Capendu (Aude). Le taux d'abstention était de 48,14% en 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% observé en 2009 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Capendu : les européennes débutent Ce dimanche, lors des élections européennes à Capendu, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,58% au premier tour. Au second tour, 51,21% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Capendu ? En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,6% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 74,74% au premier tour, ce qui représentait 802 personnes. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.