Résultat des européennes à Carantec : l'élection 2024 en direct

17:02 - Résultat favorable à Hayer à Carantec ? Les habitants de Carantec avaient voté pour Marine Le Pen à 11,65% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec 41,69% et 16,06% des voix. Le deuxième tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 77,19% contre 22,81% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,24%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 48,13% des voix. Carantec se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 69,04%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Carantec Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes européennes à Carantec était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 34,13% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15,62% et François-Xavier Bellamy avec 13,12%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Carantec Dans les rues de Carantec, les élections sont en cours. Avec ses 25,43% de cadres pour 3 236 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 260 entreprises, Carantec est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (51,91 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,67% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 23,79% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1924,71 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Carantec démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Europe.

10:30 - Carantec : la mobilisation des habitants aux européennes Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 1 887 personnes en âge de voter à Carantec, 39,29% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 48,26% il y a dix ans. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Carantec, 56,35% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de voter à Carantec pour les élections européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Carantec. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 36,28% au premier tour et seulement 34,22% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Carantec ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 951 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 14,0% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 14,69% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.