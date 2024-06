En direct

19:30 - Les suffrages de la coalition de gauche observés Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 3,96% à Cargèse, contre 16,09% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Cargèse. C'est un candidat Régionaliste qui s'y imposait au premier tour, avec 44,35% des bulletins. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Cargèse lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très observé. Enseignement clé pour ce dimanche : Cargèse compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,97% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 25,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Cargèse ? Marine Le Pen a largement dépassé son score national à Cargèse pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 25,96% des suffrages au 1er tour. Pour le 2e tour de l'élection, c'est de nouveau la patronne du parti frontiste qui passait devant à Cargèse avec 57,44%, devant Emmanuel Macron à 42,56%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 12,94% des votes sur place, contre 44,35% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 66,02%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Cargèse Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste de Bardella qui s'était imposée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Cargèse, avec 27,97% des voix exprimées (106 voix) devant celle de Yannick Jadot avec 22,43% qui avait elle-même devancé Nathalie Loiseau avec 16,09%.

11:45 - Élections européennes à Cargèse : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Cargèse comme dans toute la France. Avec ses 1 237 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 212 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 782 foyers fiscaux. Dans la localité, 23 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 33,36 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 147 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 11,33%, participe à son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 41,52% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 465,49 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Cargèse, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes précédentes à Cargèse : état des lieux Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des européennes 2019, 394 électeurs de Cargèse avaient pris part au scrutin (soit 39,88%), à comparer avec une participation de 36,9% lors du scrutin de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Cargèse, 44,66% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Cargèse À Cargèse, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,6% au premier tour. Au second tour, 45,89% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Cargèse cette année ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 997 personnes en âge de voter dans la commune, 59,78% étaient allées voter. La participation était de 59,98% au premier tour, ce qui représentait 598 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.