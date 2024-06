Résultat des européennes à Carnières : l'élection 2024 en direct

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 15,18% des voix dans la localité. Une somme à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 4% à Carnières, contre 15,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. En regardant la progression du RN pronostiquée par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait s'élever à environ 50% à Carnières. Un chiffre qui semble coller avec les points déjà arrachés par les lepénistes dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 7 points qui peut toujours monter.

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Carnières. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 45,53% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 61,39% au deuxième, le plaçant tout en haut du paysage local. Le RN avait dépassé les candidats Ensemble ! (25,20%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 15,18% au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 38,61% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 49,32% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,54%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 69,4%, devant Emmanuel Macron à 30,6%.

11:45 - Carnières : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel portrait faire de Carnières, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 457 logements pour 998 habitants, la densité de la commune est de 134 habitants par km². L'existence de 43 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 36 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,09 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 30,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 45,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 676,87 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Carnières, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.