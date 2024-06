Résultat des européennes à Cartignies : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Cartignies, quels peuvent être les reports du score Nupes ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 7,85% des voix dans la localité. Une percée à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,67% à Cartignies, contre 19,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Cartignies, un favori aux européennes ? Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà forte à Cartignies entre Jordan Bardella en 2019 (32,52%) et Marine Le Pen en 2022 (38,81% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 42% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte L'élection présidentielle avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Cartignies. Elle obtenait 38,81% au premier round contre 24,1% pour Emmanuel Macron et 9,86% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est également la numéro 1 du parti d'extrême droite qui s'imposait avec 60,7%, devant Emmanuel Macron à 39,3%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 31,39% des suffrages sur place, contre 32,41% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,23%).

12:45 - Que retenir des européennes à Cartignies en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Cartignies, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, glanant 32,52% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,8% et François-Xavier Bellamy à 8,56%. Ce qui correspond à 133 électeurs dans la localité.

11:45 - Cartignies et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Cartignies, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 13,28% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 42,78% de population active et une densité de population de 48 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 401 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,30%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (6,99%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Cartignies mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,92% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Cartignies : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,69% des inscrits sur les listes électorales de Cartignies (Nord). L'abstention était de 57,81% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Cartignies L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Cartignies. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,74% au premier tour. Au deuxième tour, 46,15% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 854 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,91% avaient participé au vote, contre une participation de 76,81% au premier tour, c'est-à-dire 656 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.