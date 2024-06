En direct

19:21 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 22,79% de la Nupes à Casseneuil ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 5,1% à Casseneuil, contre 21,26% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Casseneuil, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,79% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,03% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (7,53% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,09% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,31% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Casseneuil, entre les 21,26% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,68% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,71% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel score à Casseneuil à l'issue des européennes ? A noter : Casseneuil compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,74% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,94% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Casseneuil ? Le résultat du scrutin le plus récent est un précédent intéressant au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Casseneuil. Ce dernier avait fini en tête dans la commune avec 25,61% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 54,61% au 2e, le plaçant tout en haut à l'échelon municipal (Casseneuil ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu plus de voix aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. La présidente du mouvement avait engrangé 23,94% au premier tour et 49,68% au deuxième dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très instructive Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 253 votants de Casseneuil avaient choisi le parti lepéniste il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, séduisait ainsi 30,74% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,26% et Yannick Jadot à 10,09%.

11:45 - Les données démographiques de Casseneuil révèlent les tendances électorales Comment la population de Casseneuil peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 130 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,17%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1968,8 euros par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,49% et d'une population étrangère de 8,08% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Casseneuil mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 39,94% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Casseneuil : les tendances Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? En 2019, pendant les européennes, 53,45% des personnes en âge de voter à Casseneuil s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 46,35% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Casseneuil, 66,04% des votants avaient voté.

09:30 - Participation à Casseneuil : que retenir des précédentes élections ? L'abstention sera l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Casseneuil. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,03% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, contre un taux de participation de 73,42% au second tour, ce qui représentait 1 235 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Le conflit armé entre Israël et la Palestine et ses retombées sur les tarifs des matières premières pourraient en effet pousser les électeurs de Casseneuil à s'intéresser plus fortement du scrutin.