Résultat des européennes à Lédat : l'élection 2024 en direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Lédat convoité à gauche La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,3% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 3,07% à Lédat, contre 18,59% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella font saliver à Lédat Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lédat semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la ville.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Lédat Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un puissant résultat pour le RN à Lédat. Ce dernier s'était élevé en tête dans la commune avec 30,12% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 62,21% au deuxième, lui assurant la meilleure place du paysage municipal sur la circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 27,23% au 1er tour et 53,86% au second dans la cité.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Lédat Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin enregistrait 32,67% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 18,59% et Yannick Jadot à 11,19%.

11:45 - Lédat : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la ville de Lédat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Dans la localité, 17,3% des résidents sont des enfants, et 7,7% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (12,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 628 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Lédat mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,54% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des élections européennes à Lédat Au fil des dernières années, les 1 454 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes 2019, 606 personnes en âge de participer à une élection à Lédat avaient pris part au scrutin (soit 57,6%). Le taux de participation était de 52,18% il y a dix ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Participation à Lédat : les leçons des précédentes élections À Lédat, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,12% au premier tour et seulement 44,2% au second tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,78% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 20,92% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.