En direct

19:34 - Les électeurs de la Nupes très suivis La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 15,8% des bulletins dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,78% à Catenoy, contre 15,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 15,79% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,76% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 12,19% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour les candidats RN à Catenoy ? À Catenoy, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,34% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,8% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Rassemblement à Catenoy ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Catenoy pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 30,8% au 1er round. Pour le second tour de l'élection, c'est de nouveau la figure de l'ancien Front national qui s'imposait avec 56,99%, devant Emmanuel Macron à 43,01%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 24,6% des votes sur place, contre 39,95% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 69,88%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Catenoy Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Catenoy, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 31,34% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,79% et Yannick Jadot à 8,61%. C'étaient alors 131 habitants qui l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Catenoy : démographie et socio-économie impactent les élections européennes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Catenoy déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,12% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,29%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 451 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,05%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Catenoy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,98% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Catenoy : ce qu'il faut savoir Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 080 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 43,02% des inscrits sur les listes électorales de Catenoy, à comparer avec une abstention de 55,86% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Catenoy, 61,04% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Catenoy L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Catenoy. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 825 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,76% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,91% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,73% au premier tour. Au second tour, 46,21% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Catenoy ? La guerre en Ukraine et ses conséquences en matière économique et énergétique sont susceptibles de ramener les électeurs de Catenoy (60840) dans les isoloirs.