La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 7,16% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 3,07% à Cavalaire-sur-Mer, contre 23,6% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 23,6% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,37% de LREM au premier tour des législatives ?

Le résultat des européennes au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. On remarque que Cavalaire-sur-Mer compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,48% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,27% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Cavalaire-sur-Mer, à 34,48%, soit 1068 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 23,6% et François-Xavier Bellamy à 13,3%.

11:45 - Comment la composition démographique de Cavalaire-sur-Mer façonne les résultats électoraux ?

A la mi-journée des européennes, Cavalaire-sur-Mer regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 678 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 142 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 24 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 39,49 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 699 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,21%, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,86%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2155,36 € par mois. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Cavalaire-sur-Mer contribue à élaborer l'avenir européen.