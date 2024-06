En direct

19:09 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Cogolin ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 11,77% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 4,21% à Cogolin, contre 20,09% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Cogolin ? À Cogolin, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,23% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 31,2% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Cogolin penchaient pour Le Pen en 2022 La présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Cogolin. Elle prenait les devants avec 31,2% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 21,67% et 16,41% des voix. Au 2e tour, elle écrasait aussi Macron avec 58,33% contre 41,67%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 17,81% des voix sur place, contre 33,50% pour le binôme Reconquête !. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 54,98%, contre 45,02% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - À Cogolin, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. 36,23% des voix s'étaient portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,09% et Yannick Jadot à 7,84%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec 1230 votants de Cogolin.

11:45 - Élections européennes à Cogolin : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale européenne, Cogolin est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 11 762 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 840 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (59,49 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 1 646 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 644 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,11%, révélant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Cogolin affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions européennes.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Cogolin Au cours des scrutins européens antérieurs, les 11 953 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 3 531 inscrits sur les listes électorales à Cogolin, 54,24% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 55,2% en 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Cogolin : la participation en question Le taux d'abstention sera l'un des facteurs clés des européennes à Cogolin. Pour le premier tour de la présidentielle, 27,6% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 27,54% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé entre israélo-palestinien seraient par exemple capables de ramener les citoyens de Cogolin vers les urnes.