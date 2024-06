Résultat des européennes à Cazaubon : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Cazaubon : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Cazaubon révèlent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 11,08% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 15,81% de 75 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (31,9%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 762 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,84%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (20,0%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 60,62%, comme à Cazaubon, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.