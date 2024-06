Résultat des européennes à Cazères-sur-l'Adour : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Cazères-sur-l'Adour, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 fait envie En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 20% à Cazères-sur-l'Adour, contre 8,29% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cazères-sur-l'Adour, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,57% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella scrutés à Cazères-sur-l'Adour Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections localement, comme dans le reste de la France. Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste Jordan Bardella à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait l'amener à 40% à Cazères-sur-l'Adour, soit 10 points de plus également que ses 30,24% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Cazères-sur-l'Adour penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen a énormément séduit à Cazères-sur-l'Adour lors de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 33,08% des suffrages dès le premier tour. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est aussi elle qui passait devant avec 53,66%, devant Emmanuel Macron à 46,34%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 26,61% des votes sur place, contre 32,57% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,07%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Cazères-sur-l'Adour Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 30,24% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 20% et Raphaël Glucksmann à 8,29%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi pas moins de 124 électeurs de Cazères-sur-l'Adour.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cazères-sur-l'Adour Comment les habitants de Cazères-sur-l'Adour peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Dans le village, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,98% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 447 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,37%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,08%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Cazères-sur-l'Adour mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,43% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Cazères-sur-l'Adour : les chiffres clés Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 46,39% au sein de Cazères-sur-l'Adour (Landes), contre un taux d'abstention de 57,49% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Cazères-sur-l'Adour : la participation au cœur des préoccupations À Cazères-sur-l'Adour, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,84% au premier tour et seulement 53,79% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 855 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,29% étaient restées chez elles, contre une abstention de 22,34% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.