Résultat des européennes à Cély : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les votants de Cély plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,68% contre 32,84% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 48,48% contre 51,52%. Le RN ratait aussi la première marche à Cély un mois plus tard, lors des législatives, avec 24,11% au premier tour, contre 31,70% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Cély, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - 26,25% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Cély Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Cély lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 26,25% des voix. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 25,63% dans la localité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 13,33%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Cély aux élections européennes Dans la commune de Cély, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,05% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 49,41% de population active et une densité de population de 186 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 451 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,71%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cély mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,56% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Cély : la mobilisation des habitants aux élections européennes Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Au moment des dernières européennes, parmi les 496 personnes en âge de voter à Cély, 45,19% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 50,39% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Cély : les européennes débutent À Cély, le niveau de participation sera incontestablement un critère important de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,34% au premier tour. Au second tour, 47,48% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cély ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 81,34% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,57% au second tour, soit 706 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.