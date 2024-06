Résultat des européennes à Soisy-sur-École : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national à Soisy-sur-École, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on s'en tient à la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait se situer à environ 29% à Soisy-sur-École. Une estimation qui semble coller avec les suffrages déjà conquis par la formation politique dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 5 points qui peut encore croître.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Soisy-sur-École lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,31%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,86%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,43% contre 56,57%. Le RN ne convainquait pas plus à Soisy-sur-École un mois plus tard, lors des législatives, avec 22,38% au premier tour, contre 27,42% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat laborieux ne va pas empêcher le RN de s'imposer au second tour avec 22,38%.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 à Soisy-sur-École Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? La liste Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première place avec 20,88%, contre 19,73% pour le RN.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Soisy-sur-École Devant le bureau de vote de Soisy-sur-École, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 207 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 121 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (37,81 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 40,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 43,39% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 173,13 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Soisy-sur-École incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Soisy-sur-École ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? En 2019, lors des élections européennes, 530 personnes habilitées à participer à une élection à Soisy-sur-École avaient pris part à l'élection (soit 56,08%), contre un taux de participation de 46,58% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Soisy-sur-École pour les européennes L'abstention constituera indéniablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Soisy-sur-École. Les jeunes montrent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 919 personnes en âge de voter dans la commune, 22,2% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,24% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.