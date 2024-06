Résultat des européennes à Cerisy-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les 20,62% de la Nupes font envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,62% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,57% à Cerisy-la-Forêt, contre 19,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Cerisy-la-Forêt : les 19,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 11,3% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Cerisy-la-Forêt, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si au niveau national, les sondeurs calculent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Cerisy-la-Forêt ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cerisy-la-Forêt lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,15%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,67%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 46,89% contre 53,11%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 22,88% au premier tour, contre 38,98% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Cerisy-la-Forêt, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était placée en tête des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite cumulait 24,4% des suffrages, soit 82 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 19,05% et Yannick Jadot à 15,18%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cerisy-la-Forêt La composition démographique et la situation socio-économique de Cerisy-la-Forêt façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un taux de chômage de 9,32% et une densité de population de 41 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (74,32%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 356 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,27%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Cerisy-la-Forêt mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Cerisy-la-Forêt ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 043 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 353 inscrits sur les listes électorales à Cerisy-la-Forêt, 45,27% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 56,68% il y a dix ans. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - C'est le moment de voter à Cerisy-la-Forêt pour les européennes À Cerisy-la-Forêt, l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes sera indiscutablement le taux de participation. Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 723 personnes en âge de voter au sein de la localité, 78,34% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 75,8% au premier tour, soit 548 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?