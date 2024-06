Résultat des européennes à Chalabre : l'élection 2024 en direct

La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Chalabre, le binôme Nupes avait en effet réuni 35,77% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,76% à Chalabre, contre 16,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

La liste de Jordan Bardella devrait se trouver pas loin de 30% à Chalabre si la situation prévue par les instituts de sondages à l'échelle nationale se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

La présidentielle avait offert un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Chalabre. Elle rassemblait 26,79% au premier tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,59% et 16,88% des voix. Nouveau coup d'éclat au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 58,11% contre 41,89%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 23,31% des votes sur place, contre 35,77% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,64%.