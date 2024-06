Résultat des européennes à Challes : l'élection 2024 en direct

Le choix du président de la République est certainement la clé pour évaluer la tendance locale. La ville de Challes avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême il y a deux ans. La cheffe de file de l'ancien Front national s'imposait avec 34,67% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,38% contre 50,62%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 26,14% des suffrages sur place, contre 37,17% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (62,44%).

11:45 - Les enjeux locaux de Challes : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Challes, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans le village, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,22% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (15,29%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 428 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) et le nombre de résidences HLM (1,8% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Challes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,1% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.