En direct

19:13 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Parigné-l'Évêque pour ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 6,65% à Parigné-l'Évêque, contre 19,05% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Parigné-l'Évêque, le binôme Nupes avait en effet glané 31,23% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Parigné-l'Évêque à l'issue des européennes ? On remarque que Parigné-l'Évêque compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,62% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Parigné-l'Évêque plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La patronne du parti frontiste s'imposait avec 29,96% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,11% et 17,61% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,63% contre 55,37%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 25,04% des voix sur place, contre 31,23% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,67%).

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche en 2019 à Parigné-l'Évêque Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin enregistrait 29,62% des voix, face à Nathalie Loiseau à 19,05% et Yannick Jadot à 14,08%.

11:45 - Les données démographiques de Parigné-l'Évêque révèlent les tendances électorales Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Parigné-l'Évêque, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 5 365 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 217 entreprises, Parigné-l'Évêque est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,67 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 40,7% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,22% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 342,46 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Parigné-l'Évêque, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Parigné-l'Évêque ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'étude des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 52,52% des électeurs de Parigné-l'Évêque (Sarthe) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 42,78% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Parigné-l'Évêque : l'abstention en question À Parigné-l'Évêque, l'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 79,22% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 77,94% au premier tour, c'est-à-dire 3 148 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages pourrait entre autres nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Parigné-l'Évêque.