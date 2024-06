Résultat des européennes à Chalo-Saint-Mars : l'élection 2024 en direct

17:25 - Les votants de Chalo-Saint-Mars penchaient pour Macron il y a deux ans

Chalo-Saint-Mars avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,53%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 24,65% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 43,97% contre 56,03%. Le RN ratait aussi la première marche à Chalo-Saint-Mars quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,49% au premier tour, contre 31,69% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.