Résultat des européennes à Chamant : l'élection 2024 en direct

19:34 - À Chamant, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait glané 37,32% à Chamant, contre 2,39% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des élections législatives. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Chamant, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 11,84% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,07% pour Yannick Jadot, 1,11% pour Fabien Roussel et 0,74% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel résultat à Chamant pour la liste RN ? À Chamant, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,33% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 19,81% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Chamant C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Chamant lors du premier tour de la présidentielle, avec 41,3%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 19,81%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,63% contre 67,37%. Le RN n'a pas plus convaincu à Chamant par la suite, lors des élections du Parlement, avec 12,37% au premier tour, contre 37,11% pour le binôme La République en Marche. Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste du Rassemblement national obtenait 20,33% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 37,32%.

11:45 - Chamant : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Chamant, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,17%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage important de cadres, représentant 27,53%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (9,73%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,35%), témoigne d'une population instruite à Chamant, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Européennes précédentes à Chamant : état des lieuxde la participation La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Au cours des scrutins européens précédents, les 1 059 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, sur les 426 inscrits sur les listes électorales à Chamant, 40,25% étaient restés chez eux. L'abstention était de 45,38% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Chamant À Chamant, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera incontestablement l'abstention. Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, 20,06% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 20,46% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,92% au premier tour. Au second tour, 46,07% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Chamant cette année ?