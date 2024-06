En direct

19:06 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Chambéry pour ces européennes 2024 ? Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était arrogé 7,62% à Chambéry, contre 23,88% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Chambéry, le binôme Nupes avait en effet glané 39,94% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Chambéry ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très scruté. À Chambéry, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 14,16% au terme du vote européen et Marine Le Pen 14,07% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Chambéry plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 14,07% contre 25,47% pour Emmanuel Macron et 32,6% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron terminant à 70,64% contre 29,36% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Chambéry, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 39,94%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 12,1%. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - 23,88% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Chambéry Se retourner sur le dernier test apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Chambéry lors des élections européennes précédentes, avec 23,88% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 20,89% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 14,16%.

11:45 - Les enjeux locaux de Chambéry : tour d'horizon démographique A la mi-journée des élections européennes, Chambéry foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 59 856 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 5 323 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 14 237 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (64,67 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 7 355 résidents étrangers, Chambéry est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 40,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1648,43 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Chambéry, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Chambéry Au fil des dernières années, les 61 411 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les européennes 2019, parmi les 16 412 personnes en âge de voter à Chambéry, 51,62% avaient pris part au vote. La participation était de 43,75% il y a 10 ans. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Chambéry À Chambéry, l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,55% au premier tour et seulement 51,74% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 24,53% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 30,53% au second tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.