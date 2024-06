En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Cognin pour ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 6,59% à Cognin, contre 19,95% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Cognin, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,29% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,33% pour Yannick Jadot, 2,56% pour Fabien Roussel et 2,29% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Cognin, entre les 19,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,83% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Cognin Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet pour cette élection européenne, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote annoncent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 28% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de Cognin plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Avec 20,14%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Cognin au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,11% et 24,58% des bulletins exprimés. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 36,26% contre 63,74%. Au premier tour des élections législatives, Cognin, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 35,29%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 17,37%. Cognin se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 54,02%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très tranchée Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes européennes à Cognin était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 18,98% des voix, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 19,3% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 19,95%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Cognin : quand les données démographiques façonnent les urnes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Cognin mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,7% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 1360 hab/km² et 42,4% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,37%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 236 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,92% et d'une population immigrée de 9,26% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Cognin mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,58% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Cognin L'étude des résultats des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 2 222 personnes en âge de voter à Cognin, 52,27% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 44,04% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Cognin, 66,23% des votants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Cognin ? À Cognin, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères importants de ces européennes 2024. Les jeunes générations montrent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,75% au sein de la commune, contre un taux de participation de 74,39% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 244 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,95% au premier tour. Au second tour, 49,27% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Cognin cette année ?