Résultat des européennes à Chambourg-sur-Indre : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Chambourg-sur-Indre, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 6,5% à Chambourg-sur-Indre, contre 18,09% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des élections législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Chambourg-sur-Indre, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,05% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Chambourg-sur-Indre, entre les 18,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,73% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Chambourg-sur-Indre, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera la clé du scrutin pour ces élections européennes 2024 au niveau local, comme au niveau national. Les sondages d'intentions de vote dessinent un RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des européennes 2019. Logiquement, cette dynamique doit l'approcher de 32% à Chambourg-sur-Indre, soit 10 points de plus également que ses 22,56% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Les votants de Chambourg-sur-Indre plutôt pour Macron à la présidentielle Chambourg-sur-Indre avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,93%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 25,33% des votes. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 45,25% contre 54,75%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,03% au premier tour, contre 26,99% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Sur la commune de Chambourg-sur-Indre, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Chambourg-sur-Indre, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, récoltant 22,56% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,09% et François-Xavier Bellamy à 10,16%. C'étaient alors 111 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Élections européennes à Chambourg-sur-Indre : un éclairage démographique Dans les rues de Chambourg-sur-Indre, le scrutin est en cours. Avec ses 1 236 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 84 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 378 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,91 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 42,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 365,58 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chambourg-sur-Indre manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Chambourg-sur-Indre : étude du taux d'abstention aux précédentes élections européennes L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 52,96% au niveau de Chambourg-sur-Indre. Le taux de participation était de 43,36% pour les européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Chambourg-sur-Indre : les européennes débutent À Chambourg-sur-Indre, l'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 sera le taux d'abstention. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 24,06% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,98% au second tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,47% au premier tour. Au deuxième tour, 48,7% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Chambourg-sur-Indre pour les élections européennes ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?