Résultat des européennes à Champ-sur-Drac : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Champ-sur-Drac. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 32,28% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme LFI-PS-PC-EELV (Champ-sur-Drac ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La cheffe du mouvement avait rassemblé 31,89% au 1er tour et 51,88% au 2e dans la cité.

Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Champ-sur-Drac, avec 30,47%, soit 373 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 15,28% et Yannick Jadot à 13,73%.

11:45 - Champ-sur-Drac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment la population de Champ-sur-Drac peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,31% et une densité de population de 340 habitants/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 146 €/an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 170 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,57%) et le nombre de résidences HLM (13,06% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Champ-sur-Drac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,8% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.