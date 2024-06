Résultat des européennes à Notre-Dame-de-Mésage : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Notre-Dame-de-Mésage ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 9,59% à Notre-Dame-de-Mésage, contre 22,24% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La manne semble importante : lors du premier tour des législatives à Notre-Dame-de-Mésage, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,34% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (7,35% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,29% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,45% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Notre-Dame-de-Mésage ? Le score du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections européennes, localement. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Notre-Dame-de-Mésage semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Notre-Dame-de-Mésage ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,85% contre 25,74% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 44,83% contre 55,17%. Le RN n'a pas plus convaincu à Notre-Dame-de-Mésage quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 23,55% au premier tour, contre 29,34% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de voix, avec 52,00% sur l'unique circonscription recouvrant Notre-Dame-de-Mésage.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres en 2019 à Notre-Dame-de-Mésage Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Notre-Dame-de-Mésage, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 24,29% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,24% et Yannick Jadot à 14,29%. Ce qui correspond à 119 électeurs dans la commune.

11:45 - Dynamique électorale à Notre-Dame-de-Mésage : une analyse socio-démographique À Notre-Dame-de-Mésage, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec une densité de population de 260 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,89%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (8,79%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 482 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,08%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,63%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Notre-Dame-de-Mésage mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,5% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Notre-Dame-de-Mésage : retour sur la participation aux dernières élections européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Notre-Dame-de-Mésage, 66,31% des votants avaient voté. Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, durant les européennes, 506 inscrits sur les listes électorales de Notre-Dame-de-Mésage avaient pris part au scrutin (soit 53,49%), à comparer avec un taux de participation de 46,33% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Notre-Dame-de-Mésage L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera l'abstention à Notre-Dame-de-Mésage. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 19,07% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 23,26% au second tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,37% au premier tour. Au second tour, 52,31% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Notre-Dame-de-Mésage ? La guerre aux portes de l'Europe est par exemple capable de faire augmenter le pourcentage de participation à Notre-Dame-de-Mésage.