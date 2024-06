En direct

19:28 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Champagnac convoité Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 5,99% à Champagnac, contre 22,07% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des législatives à Champagnac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,65% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Champagnac lors des européennes ? À Champagnac, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,06% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 31,1% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Champagnac lors de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 31,1% des suffrages au 1er tour. Au second tour de l'élection, c'est également elle qui l'emportait à Champagnac avec 51,85%, devant Emmanuel Macron à 48,15%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 21,39% des voix sur place, contre 28,35% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 71,43%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes à l'époque. Le bulletin glanait 31,06% des suffrages, soit 114 voix, contre Nathalie Loiseau à 22,07% et Manon Aubry à 9,54%.

11:45 - Les données démographiques de Champagnac révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Champagnac montrent des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,97%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (41,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 396 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,97%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,64%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 17,21%, comme à Champagnac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - À Champagnac, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens précédents. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, parmi les 392 inscrits sur les listes électorales à Champagnac, 56,49% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 61,79% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Champagnac : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Champagnac ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,15% au premier tour. Au second tour, 65,38% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Champagnac cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 27,37% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 28,34% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.