En direct

19:27 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Ydes scrutés à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 5,9% à Ydes, contre 17,71% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les études sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives à Ydes, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,14% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Ydes, entre les 17,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,34% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Ydes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 localement. Les intentions de vote annoncent un Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des précédentes européennes. Théoriquement, cette tendance devrait l'approcher de 37% à Ydes, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les projections les plus farfelues.

15:02 - Les votants d'Ydes plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la clé pour évaluer la tendance locale. Marine Le Pen a surperformé à Ydes lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 29,15% dès le premier tour. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est aussi elle qui se plaçait en tête avec 51,88%, devant Emmanuel Macron à 48,12%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 14,86% des voix sur place, contre 32,26% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 72,59%.

12:45 - À Ydes, Jordan Bardella en première position en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes à l'époque. Le mouvement avait cumulé 27,32% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 17,71% et Manon Aubry à 10,29%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Ydes : un regard sur la démographie locale Comment la population d'Ydes peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,6% et une densité de population de 102 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (61,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 608 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,3%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,48%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Ydes mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,9% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Ydes ? L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, à l'occasion des européennes, sur les 649 inscrits sur les listes électorales à Ydes, 49,73% avaient pris part au scrutin. La participation était de 36,42% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Ydes, 62,31% des électeurs avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas d'Ydes À Ydes, le taux de participation sera indiscutablement un facteur décisif des européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,97% au premier tour et seulement 57,47% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ydes ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 238 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,46% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 23,26% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.