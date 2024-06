Résultat des européennes à Champier : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Champier, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,08% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,93% à Champier, contre 16,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (3,64% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,85% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,57% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à Champier ? Ce sont donc déjà 8 points qui ont été récupérés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 40% à Champier ce 9 juin au soir.

15:02 - Les habitants de Champier penchaient pour Marine Le Pen en 2022 La communauté des électeurs de Champier s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 38,74% au 1er tour. Au 2e tour, elle avait aussi battu Emmanuel Macron avec 60,34%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 29,28% des votes sur place, contre 31,75% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (57,88%).

12:45 - À Champier, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Champier, avec 30,84% des voix exprimées devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,7% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 12,85%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Champier aux élections européennes Dans les rues de Champier, les élections sont en cours. Avec ses 1 510 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 98 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,18 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 29,95% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 419,49 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Champier manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Champier Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Champier, 59,57% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 49,59% des personnes habilitées à participer à une élection à Champier avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 56,91% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Champier ? La participation constituera incontestablement l'une des clés des européennes 2024 à Champier. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50% au premier tour. Au deuxième tour, 54,79% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Champier ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 982 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,69% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.