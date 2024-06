Résultat des européennes à Eclose-Badinières : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Eclose-Badinières scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la Nupes avait glané 18,2% des votes sur l'ensemble des 2 découpant la ville. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,34% à Eclose-Badinières, contre 18,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national à Eclose-Badinières, un favori aux européennes ? Si en France entière, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les résultats de ce soir Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Eclose-Badinières. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 30,09% en moyenne au premier tour. Il gagnait ensuite avec 52,57% au second. Le RN reléguait derrière lui les impétrants estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (21,80%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,20% au premier tour puis encore Les Républicains avec 49,59% au second sur les 2 circonscriptions du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,73% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,88%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 55,89%, devant Emmanuel Macron à 44,11%.

12:45 - 29,48% pour Jordan Bardella en 2019 à Eclose-Badinières Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Eclose-Badinières, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 29,48% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,47% et Yannick Jadot à 14,37%. Ce sont alors 158 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Comment la composition démographique d'Eclose-Badinières façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique d'Eclose-Badinières déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans la commune, 22,95% des résidents sont des enfants, et 5,12% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,6%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 568 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,47%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Eclose-Badinières mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,78% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - À Eclose-Badinières, quelle participation aux européennes ? L'étude des résultats des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Durant les précédentes européennes, parmi les 556 inscrits sur les listes électorales à Eclose-Badinières, 47,6% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 58,75% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Eclose-Badinières pour les européennes À Eclose-Badinières, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen. Le conflit israélo-palestinien ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien pourraient entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Eclose-Badinières (38300). A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,04% au premier tour, ce qui représentait 896 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,11% au premier tour. Au deuxième tour, 48,62% des citoyens se sont déplacés.