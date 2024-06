Résultat des européennes à Champigny : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quelles sont les options de reports des voix Nupes à Champigny ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 2,92% à Champigny, contre 28,25% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Champigny, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,53% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Champigny, entre les 28,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,94% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,22% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Champigny lors des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Champigny semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les votants de Champigny penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Même si cette rétrospective peut induire en erreur…Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Champigny. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 25,69% au 1er tour avant un formidable 65,23% au deuxième (Champigny n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 33,94% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,59% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,21%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 58,52% devant Marine Le Pen (41,48%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Champigny il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Champigny était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 9,25% des votes, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 27,6% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,25%, gagnante dans la localité.

11:45 - Les données démographiques de Champigny révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Champigny comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 25,6% de cadres supérieurs pour 1 586 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 154 entreprises attestent une économie florissante. Dans la ville, 20,25 % des résidents sont des enfants, et 3,91 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 30,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 35,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 21,07 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Champigny participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Champigny ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 614 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 46,04% au niveau de Champigny. Le taux d'abstention était de 55,49% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Champigny : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Champigny ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,55% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 79,43% au premier tour, ce qui représentait 1 012 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,02% au premier tour et seulement 47,32% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des ménages est notamment en mesure de faire augmenter la participation à Champigny.