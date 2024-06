Résultat des européennes à Chanac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Chanac, que vont trancher les supporters de la gauche ? L'autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Chanac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,22% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 9,12% à Chanac, contre 15,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Chanac La part des électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection 2024. Si en France, les sondeurs prévoient une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Chanac plutôt pour Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,39% contre 20,62% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 48,46% contre 51,54%. Le RN ratait aussi la première marche à Chanac quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,41% au premier tour, contre 33,22% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très instructive Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 106 électeurs de Chanac avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, cumulait 18,24% des suffrages face à Yannick Jadot à 18,07% et Nathalie Loiseau à 15,83%.

11:45 - Élections à Chanac : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Chanac sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,01%. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,93%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre de familles monoparentales (15,97%) révèle des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,78%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 25,44%, comme à Chanac, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Chanac : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au cours des dernières années, les 1 481 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, 622 personnes en âge de participer à une élection à Chanac s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 58,46%). Le taux de participation était de 47,7% lors du scrutin de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Chanac : que retenir des précédentes élections ? À Chanac, l'un des critères importants des européennes 2024 sera le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,19% au premier tour. Au second tour, 55,53% des votants se sont déplacés. Au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 062 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,89% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 83,52% au premier tour, ce qui représentait 887 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.