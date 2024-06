Résultat des européennes à Chanas : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chanas

La composition démographique et socio-économique de Chanas détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Dans la localité, 20,16% des résidents sont des enfants, et 6,89% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,51%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 745 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,34% et d'une population étrangère de 10,82% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Chanas mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,01% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.